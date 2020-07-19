Консервы Плахотнюка и партия Нэстасе, – Цырдя об участниках протеста

Консервы Плахотнюка и партия Нэстасе, – Цырдя об участниках протеста

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица. 

Обратите внимание на участников митинга:

1. Плахокомбатанты.
2. Консервы: Реницэ, Цыку, Мунтяну, Литвиненко, Киртоакэ.
3. Плахоунионисты.
4. ППДП Нэстасе. Чуть-чуть ПДС, но их почти нет. Одна, ну, может, две консервы.

⚠️Канду и “Про-Молдова” мы не заметили. Они дали комбатантов. Привез их Шор.

⚠️Санду тоже нет. Она пока наблюдает со стороны. Хитрая совсем. Не хочет пачкаться, хотя не получится.

⚠️А вот Нэстасе включился по полной. И ему это выйдет боком. Прощай, должность президента. И да, премьера тоже. 

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