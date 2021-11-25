Конопляную оранжерею нашли стражи порядка в доме бельчанина

Конопляную оранжерею нашли стражи порядка в доме бельчанина

Правоохранителями был задержан 44-летний житель Бельц.

Подозреваемый оборудовал в своём доме лабораторию по выращиванию конопли. В помещении были все необходимые условия: вентиляция, освещение и пр.

В ходе обыска полиция изъяла 24 куста конопли, марихуану и различные приспособления для выращивания наркосодержащих растений. Ориентировочная стоимость изъятого составила 300 000 леев.

Подозреваемый задержан, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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