Конфликт в караоке-баре завершился дракой: один человек госпитализирован

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Тяжёлая закрытая черепно-мозговая травма, перелом височной кости, ушиб головного мозга и различные гематомы – такой диагноз был поставлен жителю Слободзеи, поступившему в больницу. Как и при каких обстоятельствах 34-летний мужчина получил такие травмы, выясняли правоохранители.

Всё произошло в городском караоке-баре, где отдыхали несколько компаний. В какой-то момент между двумя незнакомыми людьми завязался конфликт. Вскоре от бранных слов они перешли к рукопашной. Работники увеселительного заведения разняли мужчин. Старший из участников потасовки направился с супругой домой. Однако его оппонент, 25-летний житель Слободзеи, решил выяснить отношения до конца. Он догнал пару на улице, драка продолжилась. В итоге одного из мужчин увезли на скорой в больницу. От госпитализации пострадавший отказался.

Спустя несколько дней он сам обратился за медицинской помощью. Тогда же написал заявление в органы правопорядка.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Подозреваемому может грозить уголовная ответственность.

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