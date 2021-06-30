Конфликт с соседом перерос в драку: две женщины оказались в больнице

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Инцидент произошёл в Дубоссарах. 43-летняя женщина приехала погостить к своей матери.

Вечером гостья услышала странные звуки, доносившиеся с улицы. Как оказалось, через открытую калитку соседского дома выбежала собака и накинулась на чужого щенка.

Женщина сделала замечание соседу. Нетрезвый мужчина, пишет mvdpmr.org, пустил в ход кулаки.

В итоге две женщины обратились за медицинской помощью: у одной пострадавшей диагностирован перелом лучевой кости. У её 65-летней матери – черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рана губы.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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