Конфликт с приятелем привёл к трагедии: в Фалештах на берегу пруда нашли труп

Конфликт с приятелем привёл к трагедии: в Фалештах на берегу пруда нашли труп

Тело мужчины у водоёма обнаружила жительница села Шолтоая. На трупе виднелись следы насильственной смерти.

Как выяснилось, 44-летний мужчина вместе со своим 55-летним приятелем распивал алкогольные напитки. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки старший из мужчин избил собутыльника, в результате чего тот скончался, пишет nordnews.md.

Подозреваемого в убийстве задержали на 72 часа. Возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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