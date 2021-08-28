Конфликт на почве алкоголя: пьяный гость зарезал односельчанина

Конфликт на почве алкоголя: пьяный гость зарезал односельчанина

Кровавый конфликт произошёл в селе Дубна Сорокского района.

67-летний мужчина находился в гостях, компания распивала алкоголь. Между пенсионером и 49-летним гостем завязалась драка. В какой-то момент гость схватил кухонный нож и ударил сельчанина в живот, пишет deschide.md.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md