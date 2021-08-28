Конфликт на почве алкоголя: пьяный гость зарезал односельчанина

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Кровавый конфликт произошёл в селе Дубна Сорокского района.

67-летний мужчина находился в гостях, компания распивала алкоголь. Между пенсионером и 49-летним гостем завязалась драка. В какой-то момент гость схватил кухонный нож и ударил сельчанина в живот, пишет deschide.md.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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