Конфликт между сельчанами пришлось разрешать правоохранителям

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Житель села Глиное Григориопольского района и двое попутчиков ехали на одном авто.

Прибыв на место назначения, один из пассажиров рассчитался за дорогу. Другой – 22-летний сельчанин – не заплатив за проезд, вышел из машины и сильно хлопнул дверью. Водитель направился за ним, началась ссора.

Агрессивный мужчина внезапно достал из кармана предмет, похожий на пистолет. Его оппонент вызвал сотрудников милиции, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители выяснили, что разбушевавшийся гражданин угрожал заявителю пневматическим оружием. Свой поступок мужчина никак не смог объяснить. Ведётся разбирательство.

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