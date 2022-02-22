Конфеты с “сюрпризом”: у женщины нашли наркотики

Конфеты с “сюрпризом”: у женщины нашли наркотики

В Рыбнице на остановке задержали женщину с признаками наркотического опьянения.

38-летнюю горожанку доставили в отдел милиции. В пакете, который был при ней, правоохранители обнаружили коробку из-под конфет, а в ней – два шприца со светло-коричневой жидкостью.

Как пояснила сама рыбничанка, в шприцах находился метадон. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Женщина состоит на учёте в наркологическом диспансере. За оборот наркотиков ей грозит уголовная ответственность, пишет mvdpmr.org.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md