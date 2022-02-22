Конфеты с “сюрпризом”: у женщины нашли наркотики

В Рыбнице на остановке задержали женщину с признаками наркотического опьянения.
38-летнюю горожанку доставили в отдел милиции. В пакете, который был при ней, правоохранители обнаружили коробку из-под конфет, а в ней – два шприца со светло-коричневой жидкостью.
Как пояснила сама рыбничанка, в шприцах находился метадон. Изъятое вещество направлено на экспертизу.
Женщина состоит на учёте в наркологическом диспансере. За оборот наркотиков ей грозит уголовная ответственность, пишет mvdpmr.org.
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