Конфеты с “сюрпризом”: у женщины нашли наркотики

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В Рыбнице на остановке задержали женщину с признаками наркотического опьянения.

38-летнюю горожанку доставили в отдел милиции. В пакете, который был при ней, правоохранители обнаружили коробку из-под конфет, а в ней – два шприца со светло-коричневой жидкостью.

Как пояснила сама рыбничанка, в шприцах находился метадон. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Женщина состоит на учёте в наркологическом диспансере. За оборот наркотиков ей грозит уголовная ответственность, пишет mvdpmr.org.

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