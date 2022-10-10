Конечная остановка – столб: троллейбус протаранил дорожный знак в столице

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Необычная авария произошла накануне на пересечении улиц Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Букурешть.

По данным полиции, троллейбус врезался в легковушку, а затем протаранил дорожный знак. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, однако движение общественного транспорта было нарушено, передаёт publika.md.

Виновному в ДТП водителю грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере до 1500 леев.

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