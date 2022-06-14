Конец света

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О невыносимой сущности бытия молдавских граждан

С 1 июня в Молдове вновь выросли тарифы на электроэнергию. На этот раз ещё на 20%. Продолжает дорожать топливо, за последние две недели его цена выросла на 2–3 лея.

Тариф пошёл в отрыв

С каждым днём жизнь граждан Молдовы становится невыносимей. Растут тарифы на все виды коммунальных услуг, галопируют цены на продукты питания и промышленные товары, дорожает топливо, а по цепочке – и проезд в междугороднем транспорте. Инфляция уже достигла 29%. Конца и края этому всему не видно. Действующая власть вместо того чтобы искать возможность для поддержки своих граждан, пеняет на мировой кризис, военный конфликт на Украине, коррупцию и прочие причины.

Каждый день большая часть населения страны просыпается со страхом, в ожидании того, что же подорожает на этот раз. На минувшей неделе пошёл в отрыв тариф на электроэнергию. Национальное агентство по регулированию в энергетике во второй раз с апреля повысило цены на эту услугу, причём задним числом. То есть 8 июня было принято решение, что с первого дня лета потребители, у которых заключены контракты с Premier Energy, будут платить за каждый киловатт на 47 банов больше (тариф был повышен с 2,17 до 2,64 лея за кВт/ч). Для клиентов предприятия FEE Nord, обслуживающего северную зону Молдовы, тариф вырос с 2,51 до 2,86 лея за кВт/ч. Утверждённые цены за единицу электроэнергии чуть ниже, чем запросили поставщики услуги: Premier Energy представил расчёты на тариф в 2,71 лея, а FEE Nord – в 2,93 лея за кВт/ч. Эти цифры компании обосновали тем, что выросли как закупочная цена на электроэнергию, так и курс доллара по отношению к лею.

А между тем ответственные лица от действующей власти ещё не заключили долгосрочный контракт на поставку электроэнергии в Республику Молдова. В мае Energocom продлил на месяц контракт с Молдавской ГРЭС о закупке 70% объёма необходимой электроэнергии по цене $59,9 МВт/ч, оставшиеся 30% поставляла компания «Укргидроэнерго» по цене $83,5. В июне, помимо МолдГРЭС, Молдова закупает электроэнергию и у украинской компании «Энергоатом». Стороны договорились на поставку 85,2 тыс. МВт/ч электроэнергии по цене $77 за 1 МВт/ч.

Для клиентов компании Premier Energy тариф был повышен с 2,17 до 2,64 лея за кВт/ч, а предприятия FEE Nord – с 2,51 до 2,86 лея за кВт/ч.

Отвлекающие задержания

Бензин и дизельное топливо, по сравнению с электричеством и газом, растут в цене в буквальном смысле каждый день. Только за последние две недели эти два вида горючего стали дороже более чем на 2 и 3 лея соответственно. Стоимость бензина А95 уже приближается к 34 леям, а дизтоплива перевалила за 32 лея.

Действующая власть в своём репертуаре: винит всех, но только не себя, хотя оппозиция и эксперты неоднократно указывали на то, что за счёт снижения ставки акцизов можно было бы уменьшить цены на дизельное топливо и бензин. Это позволило бы снять огромную финансовую нагрузку на потребителей, в частности на сельхозпроизводителей, у которых посевная пора. Но нынешние руководители государства живут по своим законам, обещая какие-то свои способы поддержки фермеров.

Согласно расчётам экспертов, за каждый литр бензина водители платят государству 11,56 лея, а это на 2,52 лея больше, чем полгода назад. В эту сумму входят акцизы, НДС, другие налоги и местные сборы. Если бы правительство действительно заботилось о своих гражданах и хотело бы уменьшить тарифную и ценовую нагрузку, оно обязательно – хотя бы в этот наитяжелейший период – снизило бы акцизы и налоги. Ведь, говоря о снижении цен на горючее, имеются в виду не поблажки для автовладельцев, а возможность поставлять продукцию по прежней стоимости для экономических агентов.

Но действующая власть сосредоточена на другом. После очередного повышения тарифов и цен она, чтобы отвлечь внимание людей, инициирует показательные обыски и задержания граждан. Чем неожиданней кандидатура задержанного, тем больше резонанс и меньше возмущений по поводу подорожания.

Анастасия Погодина