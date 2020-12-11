Конец недели будет пасмурным и дождливым

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В эти выходные метеорологи прогнозируют температуру выше нуля и осадки в виде дождя.

В субботу днём ​​по всей стране ожидается 4-9 градусов тепла. Ночью – от 0 до +5 градусов, пишет moldpres.md. В северных районах, как обычно, будет холоднее.

В воскресенье немного потеплеет: ночью прогнозируется 3-8 градусов тепла, а днём ​​- до 10 градусов выше нуля.

В выходные, а также в понедельник, 14 декабря, вероятны осадки в виде дождя разной интенсивности. Ожидается переменная облачность, погода будет пасмурной.

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