Конец недели будет пасмурным и дождливым

В эти выходные метеорологи прогнозируют температуру выше нуля и осадки в виде дождя.
В субботу днём по всей стране ожидается 4-9 градусов тепла. Ночью – от 0 до +5 градусов, пишет moldpres.md. В северных районах, как обычно, будет холоднее.
В воскресенье немного потеплеет: ночью прогнозируется 3-8 градусов тепла, а днём - до 10 градусов выше нуля.
В выходные, а также в понедельник, 14 декабря, вероятны осадки в виде дождя разной интенсивности. Ожидается переменная облачность, погода будет пасмурной.
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