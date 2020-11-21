Кондукторы будут инструктировать пассажиров в период тестирования системы электронной оплаты

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В период тестирования электронной оплаты проезда в общественном транспорте пассажиры смогут оплачивать поездки как покупая билет у кондуктора, так и посредством карты. Кондукторы будут инструктировать пассажиров для ускорения адаптации к новой системе.

Как рассказал ipn.md директор Кишинёвского управления электротранспорта Дорин Чёрный, ведутся переговоры с экономическим агентом, который установит устройства для электронной оплаты проезда. На следующей неделе в примарии определят маршрут, на котором будет проводиться тестирование электронной оплаты проезда. Будет определено и количество единиц оборудования, которые предстоит установить в транспорте.

В соответствии с решением местных властей, тестирование должно начаться 1 января 2021 года. На этапе тестирования электронная оплата будет осуществляться на одном троллейбусном и одном автобусном маршрутах, а Кишинёвское управление электротранспорта и Городской автобусный парк заключат контракты с поставщиками услуг электронной оплаты.

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