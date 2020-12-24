Концерты, посвящённые зимним праздникам, в этом году пройдут онлайн

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Как сообщают в столичной примарии, 24 декабря, в канун Рождества, на телеканале “Молдова 1” и в социальных сетях стартует благотворительный проект “Зимняя история”. Трансляция будет проходить с 19:15 до 20:50.

В мероприятии примут участие Alex Calancea с проектом “Lupii”, Николае Ботгрос и “Lăutarii”, ансамбль сестёр Осояну, группа “Ștefan Vodă”. Ретрансляция концерта также состоится 31 декабря. Пожертвования, собранные в рамках благотворительной акции, которая продлится с 24 декабря 2020 года по 14 января 2021 года, передадут нуждающимся детям.

24 декабря и 14 января с 17:30 до 18:15 будет представлен коллаж художественных программ под названием “Cu-n colind și-un crăciunel, Leru-i ler și flori de măr” с участием коллектива Управления культуры примарии Кишинёва (трансляция будет вестись на M1 в социальных сетях).

31 декабря с 21:15 до 23:50 будет транслироваться новогодняя программа “Vis de iarnă” с участием оркестра народной музыки под управлением братьев Виталия и Василия Адваховых и известных артистов из Молдовы и Румынии.

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