Концепция модернизации Центрального рынка одобрена мунсоветом: работы начнутся осенью

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Об этом объявил генпримар Кишинева Ион Чебан, отметив, что этот проект очень важен для столицы и необходим всем ее жителям.

На полную реализацию проекта отводится максимум 2 года. За это время предполагается комплексно модернизировать инфраструктуру рынка, обустроить туалеты, места для мытья рук, медицинский пункт. Также будут созданы парковочные места на улицах Тигина и Армянской, перепланирован рынок по улице Кэрбунарь, 9 и обустроены филиалы Центрального рынка во всех секторах столицы.

Модернизация включает в себя работы, которые будут проводиться поэтапно в следующих секторах: фрукты, овощи, ремесленный, оптовая торговля и корнеплоды.

– Будет объявлен тендер на организацию работ по проектированию, предусматривающих модернизацию инфраструктуры на рынке. Непосредственно работы по проектированию продлятся два месяца, а первый этап модернизации стартует осенью. Затраты на проектирование могут быть покрыты за счет муниципия или за счет кредитования и привлечения экономических агентов, работающих на рынке и владеющих площадями на нем, – отметил Ион Чебан.

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