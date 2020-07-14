Концепция модернизации Центрального рынка Кишинева завершена: что предполагается сделать

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Разработка концепции модернизации столичного Центрального рынка завершена, на следующей неделе документ будет представлен в Муниципальном совете. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявила вице-примар Инга Ионесий. Она отметила, что на текущей неделе, в четверг, концепцию обсудят в рамках рабочей группы.

– Проект предусматривает обустройство парковок по периметру Центрального рынка, обновление оборудования и киосков внутри него. Также планируется модернизация инфраструктуры, в которой должны будут принять участие работающие на рынке экономические агенты. Будет отремонтирован и рынок на улице Кэрбунарилор, который является частью муниципального предприятия “Центральный рынок”. Мы планируем обустроить там место для размещения торговцев строительными материалами, которые сейчас незаконно работают на улице Измаильской, затрудняя дорожное движение в этой зоне, – рассказала Ионесий.

Помимо этого, в концепции модернизации Центрального рынка предусмотрено изучение возможности открытия его “филиалов” в секторах города для реализации сельскохозяйственной продукции. Генпримар Ион Чебан, в свою очередь, отметил важность реализации такого проекта, так как в секторах имеются проблемы с рынками.

– Есть проблемы и на Рышкановке, и с рынком “Дельфин” на Буюканах. Прошу преторов подключиться к этому процессу, – сказал он.

Напомним, ранее градоначальник рассказал, что практически все рынки Кишинева находятся в частных руках, и муниципалитет не имеет никаких полномочий закрывать либо открывать такие рынки. В связи с этим некоторые экономические агенты позволяют себе “шантажировать” примарию, желая и дальше работать незаконно.

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