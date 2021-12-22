Концепция цифровой трансформации Кишинёва–2030 будет представлена сегодня

0

Генеральный примар муниципия Ион Чебан встретился с экспертом в области информационных технологий Вилфридом Громменом. В ходе беседы речь шла о концепции систематизации видения цифровой трансформации Кишинёва–2030.

– Это документ, в котором указаны реальные преимущества, которые получат граждане. Мы стремимся к тому, чтобы Кишинёв предоставлял своим жителям устойчивое развитие, высокое качество жизни и наилучший предпринимательский климат с помощью интеллектуальных и инновационных решений, – сказал Чебан.

Структура цифровой трансформации была разработана для описания цели и сферы применения программы. Это относится к основным инициативам, которые необходимо внедрить для достижения ожидаемых результатов.

– Здесь также описаны наиболее важные проекты, в которых информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) будут играть значительную роль, чтобы придать ценность и уделить особое внимание основным социальным сферам. Эти инициативы в конечном итоге направлены на улучшение условий для жителей и компаний Кишинёва, – подчеркнул генпримар.

Сегодня на публичной конференции будет представлена Концепция цифровой трансформации Кишинёва–2030. Ион Чебан пригласил всех желающих принять участие в мероприятии, которое пройдёт в Digital Park в 14:00.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.