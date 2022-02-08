Кому выплатят помощь в холодный период года?

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Повышение тарифа на природный газ и тепловую энергию заставляет всё большее количество граждан Молдовы обращаться за социальной помощью к государству. Но для того чтобы эти выплаты получать, необходимо соответствовать определённым критериям, в том числе не превышать предел выведенного балла показателей благосостояния.

Учитывается ли в этом году балл показателей благосостояния и кто имеет право на помощь в холодный период года?

Мнение Спатарь

Из территориальных подразделений социальной защиты населения поступают сообщения о том, что возросло количество граждан, претендующих на материальную помощь в холодный период года в контексте последних законодательных изменений. Однако некоторые аспекты предоставления помощи в размере 700 леев не до конца понятны заявителям, поэтому внесу некоторые уточнения.

За месяцы с января по март 2022 года не учитываются баллы показателей благосостояния, то есть стоимость имущества, принадлежащего домохозяйству. Что касается других критериев, то остаются в силе доходы семьи, структура домохозяйства, профессиональный статус (пенсионер, лицо с ограниченными возможностями, трудоустроенный работник, предприниматель, сельхозпроизводитель, сиделка или безработный).

Для того чтобы получать помощь в холодный период года, необходимо подать заявление, согласно стандартной процедуре, коммунитарным социальным работникам. И даже если за три месяца показатели благосостояния не учитываются, в связи с тем что заявление подаётся на один или два года в случае пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями, его следует заполнить полностью.

Таким образом:

* если выведенный балл индикаторов благосостояния превышает установленный законом потолок, предоставляется только помощь в холодный период года за январь-март 2022 года;

* если же количество баллов показателя благосостояния будет меньше, чем установленный законом потолок в 94,1, тогда соответствующие пособия (социальная помощь и/или помощь в холодный период года) будут предоставлены на 12 или 24 месяца, в зависимости от конкретного случая. Но это относится только к выплате помощи в холодный период времени, а не и к социальной помощи. Те же, кто получает социальную помощь, должны в дальнейшем подавать заявление для продления этого права.

Марчел Спатарь,

министр труда и социальной защиты

Подготовила Любовь Чегаровская