Кому пересчитают пенсии по возрасту?

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После выхода на пенсию в 2001 году я проработал ещё девять лет. Положен ли мне перерасчёт за эти дополнительные годы работы? С. Скурту, Теленешты

Отвечает Валентина Федосенко, начальник управления информирования и массмедиа Национальной кассы социального страхования:

– Согласно положениям ст. 33 Закона № 156/1998 «О государственной пенсионной системе» (изменённого в декабре 2019 г.), с 1 июля 2020 года право на пересмотр пенсии по возрасту имеют получатели пенсий, назначенных после 1 января 1999 года, которые после выхода на заслуженный отдых накопили не менее десяти лет страхового стажа.

Претендентам на перерасчёт пенсии необходимо подать заявление в территориальную кассу социального страхования по месту регистрации, представив оригиналы и копии удостоверения личности и трудовой книжки. Выплата пересмотренной пенсии осуществляется с месяца, следующего за тем, в котором заявителем были поданы документы в ТКСС. Насколько увеличится размер пенсии после её пересмотра, зависит от продолжительности страхового (трудового) стажа и размера заработной платы, из которой были выплачены взносы социального страхования.

Напомню, что с 1 января 2020 года была пересмотрена пенсия по возрасту тех, кому она была назначена до 1 января 1999 года, а страховой стаж после выхода на пенсию составлял менее 15 лет. С 1 января 2019 года произведён перерасчёт пенсий лиц, вышедших на заслуженный отдых до 1 января 1999 года и реализовавших страховой (трудовой) стаж в течение 15 и более лет. Обращаю внимание тех, кто по разным причинам не пришёл за пересчётом своей пенсии, но соответствует вышеперечисленным условиям: вы по-прежнему можете реализовать данное своё право.

А вам, уважаемый г-н Скурту, согласно положениям закона пенсию пересчитают с 1 января 2021 года.