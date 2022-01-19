Кому нельзя делать прививку от коронавируса? Опубликован список противопоказаний к вакцинации

Кому нельзя делать прививку от коронавируса? Опубликован список противопоказаний к вакцинации

Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинам от COVID-19. Документ уточняет список и сроки действия ограничений.

Бессрочно любые прививки от коронавируса противопоказаны людям с гиперчувствительностью к компонентам вакцины, с тяжёлыми аллергическими реакциями в анамнезе, а также тем, у кого были тяжёлые осложнения после прививки первым компонентом вакцины: анафилактический шок, судорожный синдром, повышение температуры выше 40 градусов, гиперемия и отёк в месте инъекции, следует из текста приказа, передаёт bbc.com.

В документе уточняются временные противопоказания к вакцинации: это периоды острого течения сопутствующих заболеваний, обострения хронических заболеваний и две-четыре недели после выздоровления и наступления ремиссии. Вакцинация от COVID-19 противопоказана при ОРВИ (даже в лёгкой степени тяжести) и острых инфекционных заболеваниях – до нормализации температуры.

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