Кому и какие анализы нужно сдавать после перенесённого COVID-19

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Российский врач-пульмонолог, директор медцентра Наталья Колесникова рассказала, кому и какие анализы нужно сдать после ковида.

Как уточнила специалист, нет никаких оснований рекомендовать сдавать анализы всем пациентам после перенесённого коронавируса.

– Если заболевание протекало в лёгкой, малосимптомной форме и пациент чувствует себя нормально, а таких пациентов всё-таки большинство, то сдавать анализы не нужно. Известно, что при COVID-19 повышаются показатели воспалительных маркеров, определённым образом изменяется формула крови и возможны изменения различных биохимических показателей. При лёгкой форме заболевания эти изменения, как правило, минимальны и обратимы, — объяснила врач.

Кроме того, по её словам, у многих пациентов изменения в крови запаздывают и показатели остаются повышенными в течение некоторого времени после выздоровления. Постепенно они вернутся в норму, пишет iz.ru.

Существует также группа пациентов повышенного риска развития определённых заболеваний и их осложнений. Таким пациентам даже после лёгкого течения COVID-19 рекомендуется пройти обследование на выявление данных рисков в индивидуальном порядке. Например, у пациентов с сахарным диабетом после коронавируса часто ухудшается контроль диабета, им может требоваться более интенсивная терапия после выздоровления, то же самое касается пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС).

По словам Колесниковой, у бессимптомных пациентов нежелательно проверять Д-димер, так как это очень чувствительный, но не специфический тест: он может повышаться в зависимости от разных факторов, помимо тромбозов, для выявления которых его используют.

– Д-димер отслеживают в острой стадии у пациентов с тяжёлыми формами коронавируса, но при лёгкой форме у амбулаторных пациентов и отсутствии рисков тромбозов их применение не нужно. Следует понимать, что антикоагулянты — это серьёзные препараты со значительными рисками кровотечений, в том числе жизненно опасных, — добавила пульмонолог.

Также не рекомендуется рутинно отслеживать СРБ (С-реактивный белок): он может в течение какого-то времени оставаться положительным, а его изолированный подъём не означает, что надо вновь лечить COVID-19 или назначить антибиотики.

При этом специалист уточнила, что для полного понимания ситуации лучше посоветоваться с лечащим врачом.

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