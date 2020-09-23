Компенсации пострадавшим от засухи фермерам: выплачены уже 260 млн леев

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1626 фермеров подали заявления на получение компенсаций в связи с понесенными в результате засухи потерями по первой группе зерновых. Информацию на заседании правительства представил министр сельского хозяйства Ион Пержу. Он отметил, что 18 сентября приём документов завершился, специалистам необходимо ещё около недели, чтобы обработать все заявки.

В то же время Пержу рассказал, что до настоящего момента аграриям было выплачено уже 260 млн леев из выделенных 300 млн.

– В течение недели мы завершим этот процесс, – сказал он.

Министр также в очередной раз заверил, что продовольственная безопасность страны обеспечена.

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