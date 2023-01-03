Компания “Premier Energy” помогает гражданам с расшифровкой данных в счетах

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Для лучшего понимания расчётов компенсаций за электроэнергию на сайте поставщика “Premier Energy” активирован инструмент их расшифровки. Приложение будет работать в течение периода выплат компенсаций – с ноября 2022 года по март 2023 года.

Приложение позволяет бытовым потребителям ознакомиться с расшифровкой расчётов компенсации за ноябрь в соответствии с категориями очень высокой и высокой уязвимости, которые отражены в счёте, выпущенном в декабре.

Для ознакомления с расчётами нужно указать на сайте https://premierenergy.md/calculator-pentru-compensatia-la-energia-electrica/ номер места потребления (numărul locului de consum (NLC)) из вашего счёта за электроэнергию. В случае каких-либо неясностей можно позвонить в “Premier Energy” по номеру телефона: 022 43 11 22, пишет moldpres.md.

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