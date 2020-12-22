Компания «Orhei-Vit» была удостоена Ордена Республики (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон вручил сегодня Орден Республики коллективу компании «Orhei-Vit» в соответствии с указом, подписанным в апреле 2020 года. Это отечественный производитель, лидер в сфере производства соков, нектаров, фруктовых и овощных консервов, детского питания.

Высшая награда страны была присуждена в знак высокой оценки особых заслуг предприятия в развитии агропромышленного комплекса, за вклад в модернизацию производства и продвижение отечественной продукции за рубеж. Линейка продукции компании с более чем 70-летним опытом включает около 200 наименований, которые экспортируются в более чем 35 стран мира. Производственные мощности позволяют производить более 75 млн. литров сока и нектара, более 4 млн. банок фруктовых и овощных консервов и более 5 млн. банок детского питания.