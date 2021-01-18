Компания “Молдовагаз” запустила новый контакт-центр

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Новый контакт-центр АО “Молдовагаз”, связаться с которым можно по единому номеру 1304, после завершения тестовых испытаний начал функционировать в стандартном режиме.

Как сообщает служба по связям с общественностью предприятия, для работы с потребителями со всей страны в его штат включены 16 операторов, четверо из которых находятся в Кишиневе, а 12 – в регионах. Главной задачей центра является способствование развитию отношений между поставщиком природного газа, операторами системы и потребителями с целью оперативного разрешения возникающих проблем и запросов.

Ежедневно специалисты центра обрабатываю порядка 700 заявок. Из них, около 550 затрагивают технические вопросы, включая передачу показаний счетчиков, сроки и условия подключения, поверку приборов учета и прочее. В то же время порядка 150 запросов связаны с контрактными отношениями, выставлением счетов, оплатой потребления, регламентируемыми тарифы и другими вопросами. График работы контакт-центра АО “Молдовагаз” – с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, а для экстренных ситуаций предназначен номер 904, работающий круглосуточно.

В то же время, завершаются испытания в экспериментальном режиме и новой услуги «Личный кабинет потребителя», доступной на сайте www.moldovagaz.md. Регистрация и использование опции являются бесплатными. Войдя в свою учетную запись, пользователь может проверить историю потребления природного газа за последние 12 месяцев, а также текущий баланс счета.

Среди других функций кабинета – возможность дистанционно передать текущие показания счетчиков, а также скачать и оплатить счет в режиме онлайн. Кроме этого, потребитель может оставить онлайн заявку на перезаключение или расторжение контракта, обратиться за помощью в контакт-центр предприятия, а также разместить жалобу.

Услуга доступна как для бытовых, так и небытовых потребителей (юридических лиц). Более того, архитектура кабинета позволяет привязать к одной учетной записи сразу несколько точек потребления природного газа. При этом показания газового счетчика можно передать и посредством приложения Viber ChatBot и Telegram.

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