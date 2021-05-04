Компания “Молдовагаз” начала перерасчёт тарифов на газ для юридических лиц

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Компания “Молдовагаз” начала процесс перерасчёта тарифов на газ, потребленного юридическими лицами в период с 1 января 2018 года по 16 марта 2018 года, на общую сумму 304,369 миллиона леев (с НДС).

Как сообщает служба по связям с общественностью предприятия, процесс будет завершен в течение 4 месяцев – начиная с мая текущего года. В случае активных юридических лиц (существующих потребителей) общая сумма перерасчёта составит 98,573 миллиона леев (с НДС). В мае планируется компенсировать 25,019 миллиона леев, в июне – 26,407 миллиона леев, в июле – 26,019 миллиона леев, а в августе – 21,127 миллиона леев.

В случае неактивных юридических лиц (отключённых за неуплату, расторгших договор на поставку, вошедших в процесс несостоятельности и прочее) общая сумма перерасчёта достигнет 24,137 миллиона леев (с НДС). В мае цифра компенсации для этой категории потребителей составит 6,415 миллиона леев, июне – 6,503 миллиона леев, в июле – 5,163 миллиона леев, в августе – 6,055 миллиона леев.

При этом предприятиям термоэнергокомплекса оплаченные ранее суммы будут компенсированы в мае единовременным платежом или через погашение задолженностей и взаимных обязательств. В случае АО «Термоэлектрика» сумма составит 161,355 миллиона леев, а АО «ТЭЦ-Норд» 20,303 миллиона леев.

Решение о перерасчёте стоимости потребленного газа было принято на основании постановления Административного совета Национального агентства по регулированию в энергетике в апреле 2021 года.

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