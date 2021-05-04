Компания “Молдовагаз” начала перерасчёт тарифов на газ для юридических лиц

Компания “Молдовагаз” начала перерасчёт тарифов на газ для юридических лиц

Компания “Молдовагаз” начала процесс перерасчёта тарифов на газ, потребленного юридическими лицами в период с 1 января 2018 года по 16 марта 2018 года, на общую сумму 304,369 миллиона леев (с НДС).

Как сообщает служба по связям с общественностью предприятия, процесс будет завершен в течение 4 месяцев – начиная с мая текущего года. В случае активных юридических лиц (существующих потребителей) общая сумма перерасчёта составит 98,573 миллиона леев (с НДС). В мае планируется компенсировать 25,019 миллиона леев, в июне – 26,407 миллиона леев, в июле – 26,019 миллиона леев, а в августе – 21,127 миллиона леев.

В случае неактивных юридических лиц (отключённых за неуплату, расторгших договор на поставку, вошедших в процесс несостоятельности и прочее) общая сумма перерасчёта достигнет 24,137 миллиона леев (с НДС). В мае цифра компенсации для этой категории потребителей составит 6,415 миллиона леев, июне – 6,503 миллиона леев, в июле – 5,163 миллиона леев, в августе – 6,055 миллиона леев.

При этом предприятиям термоэнергокомплекса оплаченные ранее суммы будут компенсированы в мае единовременным платежом или через погашение задолженностей и взаимных обязательств. В случае АО «Термоэлектрика» сумма составит 161,355 миллиона леев, а АО «ТЭЦ-Норд» 20,303 миллиона леев.

Решение о перерасчёте стоимости потребленного газа было принято на основании постановления Административного совета Национального агентства по регулированию в энергетике в апреле 2021 года.

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