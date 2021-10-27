Компания, которая поставит в Молдову газ, ранее призналась в даче взяток

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Крупнейшая компания в мире по торговле нефтью Vitol, которая выиграла второй тендер, объявленный Energocom, и поставит в нашу страну миллион кубометров газа, в течение многих лет утверждала, что является “абсолютно нетерпимой” к коррупции, при этом давая взятки через подставные фирмы. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как стало известно, фирма согласилась выплатить более $160 миллионов регуляторам в США и Бразилии. В Vitol заявили, что в течение 10 лет представители структуры давали взятки государственным чиновникам этих стран. Это было между 2005 и 2020 годами. Крупнейший в мире торговец нефтью дал эти признания в обмен на отсрочку судебного преследования.

Уточняется, что с 2005 по 2014 годы менеджмент Vitol давал взятки руководителям Petrobras. Общая сумма превысила $8 миллионов. За это бразильская нефтяная компания предоставляла Vitol ценные данные о своих тендерах. В том числе сообщалось о ценах самой высокой ставки со стороны конкурентов.

Vitol поставит миллион кубометров газа в Молдову в течение сегодняшнего дня. Цена закупки засекречена.

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