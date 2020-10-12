Компании, виновные в халатности при ремонте водопровода в Кишинёве, понесут наказание

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Водопровод Кишинёва нуждается в ремонте, но для осуществляющих его компаний это не повод вести работы слишком медленно и небрежно, причиняя неудобства горожанам и нанося вред столице. Об этом генеральный примар Ион Чебан заявил в ходе оперативного заседания муниципальных служб.

Речь идёт о компаниях, с которыми АО “Apă-Canal Chişinău” заключило контракты в рамках “Программы развития системы водоснабжения в муниципии Кишинёв”, финансируемой за счёт средств от ЕБРР и ЕИБ.

В связи с этим я распорядился, чтобы ответственные лица из “Apă-Canal Chişinău” осуществили все законные процедуры, чтобы эти компании были оштрафованы за некачественное выполнение работ и превышение срока восстановления покрытий после обновления водопроводных сетей. Речь идёт о реабилитации проезжей части, тротуаров и зелёных зон. Я и далее буду требовать, чтобы все несли ответственность за свою работу, основным показателем которой должно быть качество, – подчеркнул градоначальник.

Он также призвал жителей столицы сообщать муниципалитету о местах, где есть заброшенные рабочие площадки.

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