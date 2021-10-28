Коммунисты и социалисты потребовали заслушать в парламенте Гаврилицу. ПДС против

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Фракция Блока коммунистов и социалистов потребовала заслушать на заседании парламента премьер-министра РМ Наталью Гаврилицу по вопросу стоимости закупки газа из альтернативных источников.

Как отметила депутат БКС Елена Боднаренко, ранее Гаврилица обещала, что цена будет названа, однако правительство тщательно скрывает её.

Депутаты ПБС инициативу о проведении слушаний не поддержали.

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