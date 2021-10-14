Коммунисты и социалисты потребовали исключить из повестки заседания парламента ратификацию Стамбульской конвенции (ВИДЕО)

Коммунисты и социалисты потребовали исключить из повестки заседания парламента ратификацию Стамбульской конвенции (ВИДЕО)

Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали исключить из повестки сегодняшнего заседания парламента вопрос о ратификации Стамбульской конвенции. 

– Давайте сделаем гражданам подарок и исключим из повестки эту постыдную конвенцию, ратификацию которой не поддерживает большинство граждан. Этот документ противоречит нашей вере, нашим ценностям, – призвал депутат БКС Григорий Новак. 

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

Ранее депутаты БКС выступили категорически против ратификации парламентом Молдовы скандального документа.

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