Коммунисты и социалисты намерены довести до конца удвоение зарплат медработников

Коммунисты и социалисты намерены довести до конца удвоение зарплат медработников

Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов намерены добиться принятия во втором чтении закона, предусматривающего повышение зарплат работников системы здравоохранения ещё на 40%. Об этом на брифинге для прессы заявила Алла Дарованная. 

Она отметила, что оппозиция предложит парламентскому большинству принять этот проект, что позволит завершить процесс удвоения зарплат медработников, инициированный Игорем Додоном.

– Предлагаем, чтобы повышение зарплат медицинских работников гарантировалось законом путём внесения изменений в Закон №411/ 1995 “О здравоохранении”, – сказала Дарованная. 

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