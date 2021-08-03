Коммунисты и социалисты намерены довести до конца удвоение зарплат медработников

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Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов намерены добиться принятия во втором чтении закона, предусматривающего повышение зарплат работников системы здравоохранения ещё на 40%. Об этом на брифинге для прессы заявила Алла Дарованная.

Она отметила, что оппозиция предложит парламентскому большинству принять этот проект, что позволит завершить процесс удвоения зарплат медработников, инициированный Игорем Додоном.

– Предлагаем, чтобы повышение зарплат медицинских работников гарантировалось законом путём внесения изменений в Закон №411/ 1995 “О здравоохранении”, – сказала Дарованная.

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