Коммунисты и Партия ШОР протестовали перед НАРЭ против подорожания энергоресурсов

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Сегодня несколько сотен человек протестовали перед офисом Национального агентства по регулированию в энергетике против завышенных цен на топливо, электроэнергию и газ. Флешмоб был организован Партией «ШОР» совместно с Партией коммунистов. В акции приняли участие депутаты от двух оппозиционных партий, руководство и члены Организации ветеранов, а также муниципальные советники.

Люди требовали отставки НАРЭ, обвинив ведомство в некомпетентности и в том, что оно ничего не делает, чтобы предотвратить повышение цен. В то же время люди обвинили власть PAS в разорении народа и в полном его игнорировании.

«Во всем, что происходит в стране, виновата эта власть. Виновата Майя Санду, виноват Андрей Спыну, который не доминатор, а терминатор. Вина лежит также на ряде других учреждений, в том числе и НАРЭ. Что обещала нам PAS? Что выявит коррупционные схемы и уничтожит их. Вот уж где схемы чувствуют себя хорошо – здесь, в НАРЭ», – заявила депутат ПКРМ Елена Боднаренко.

В свою очередь депутат от Партии «ШОР» Марина Таубер отметила, что нынешнее правительство – это национальный позор, которое вместо того, чтобы предлагать решения, устраивает безвкусные шоу.

«Мы идем вперед, как оппозиционная платформа, которая хочет бороться за права граждан. Нынешнее правительство – это национальный позор. Те, кто каждый день повышает цены, сидят в теплых креслах. Мы настойчиво требуем, чтобы эти люди покинули свои кресла. На сегодняшнем протесте много пожилых людей, которые построили эту страну, но они сегодня вынуждены голодать, они не имеют чем оплачивать счета. Психологический порог для бензина превысил 30 леев. Нынешняя власть вместо того, чтобы предлагать решения, устраивает безвкусные шоу. Позор, Майя Санду! Отставка!», – заявила Марина Таубер. «Мы требуем отставки НАРЭ в полном составе. Это ведомство должно быть ликвидировано, потому что оно не приносит пользы Республике Молдова. Сотрудники этого учреждения загребают жирные зарплаты, им плевать на проблемы граждан. Мы должны избавиться от нынешней власти, которая абсолютно некомпетентна, и неизвестно еще, какие цены у нас будут осенью», – отметил депутат ПКРМ Нигай Вячеслав.

«Господа из НАРЭ, не могли бы вы рассказать нам, в чем состоит ваша деятельность? Мы можем сказать вам: каждое утро они приходят в офис и отправляют нефтяным компаниям тарифы на топливо. В их компьютере есть цифры, формула, которую они отправляют компаниям, продающим топливо. Вот и все! Это и есть вся деятельность этого учреждения, за что они получают безумные деньги. Время от времени они еще проверяют, соблюдаются ли тарифы, установленные НАРЭ», – сказал депутат Вадим Фотеску.

В акции приняли участие руководство и члены Организации ветеранов, а также муниципальные советники.

«Мы хотим достойной жизни, справедливости, уважения. То, что делают PAS, правительство Майи Санду называется геноцидом. Кишиневский муниципальный совет, Кишиневская примэрия вынуждены оказывать помощь жителям столицы, чтобы они могли справиться с огромными расходами, спровоцированными некомпетентной властью», – добавил муниципальный советник от Партии «ШОР» Сергей Бургуджи. «В этом здании восседает часть бездельников этой страны. Мы все платим налоги, но они оседают в карманах этих негодяев. Нашим старикам, молодежи приходится все труднее и труднее, у них нет денег на лекарства, медицинские процедуры. Долой бездельников!», – сказал один из участников протеста.

Республика Молдова переживает кризис беспрецедентного роста цен за последние 20 лет. В четверг бензин преодолел психологический порог в 30 леев за литр. Всего за год цены на топливо выросли на 100%. Подорожание топлива генерирует цепные подорожания и населению приходится все труднее, особенно уязвимым слоям. Напомним, недавно парламентская фракция Партии «ШОР» разработала законопроект, согласно которому 50% доходов нефтяников должно поступать в Фонд поддержки населения, а деньги должны быть использованы для поддержки уязвимых слоев населения, в частности, пенсионеров.

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