Коммунальные службы завершили подготовку техники к зиме

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Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) закупило 1 200 тонн соли для дорог. Подготовлена и спецтехника из парка управления, а на этой неделе поступят ещё два трактора и многофункциональная машина для разбрасывания соли.

Об этом рассказал глава ведомства Ион Бурдюмов на оперативном заседании глав служб примарии. По его словам, приобретённая соль была распределена по столичным секторам. По одной тонне направят муниципальным предприятиям для управления жилищным фондом, пишет ipn.md.

На прошлой неделе ГУЖКХБ получило от экономического агента последние пять многофункциональных машин для разбрасывания соли, закупленных на торгах. На этой неделе будут доставлены последние два трактора и десять спецмашин Hako.

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