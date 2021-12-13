Коммунальные службы пополняют запасы противоскользящего материала

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Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства подготовило на случай снегопада 60 единиц техники. Кроме того, пополняются запасы противоскользящего материала, а количество соли для вмешательства должно составить около 1 400 тонн.

Данные представил начальник управления Ион Бурдюмов на оперативном заседании глав ведомств примарии.

– На прошлой неделе мы также получили противоскользящий материал от экономического агента. В настоящее время у нас на складе около 600 тонн соли, 60 тонн песка и 16 тонн хлорида. На этой неделе будут доставлены последние 800 тонн, – отметил Бурдюмов.

В пятницу управление получило первые три машины типа Hako, приобретённые в этом году. Ещё три прибудут сегодня, а к следующей пятнице будут доставлены ещё четыре. В процессе регистрации находятся пять спецмашин, приобретённых в этом году для эвакуации мусорных баков на остановках.

Также был организован аукцион по закупке 90 ручных разбрасывателей соли. На прошлой неделе был подписан контракт с агентом, а на этой неделе должны быть получены первые 16 ручных разбрасывателей соли из 90. Остальные прибудут в течение месяца, пишет ipn.md.

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