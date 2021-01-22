Коммунальная авария на Ботанике: десятки жителей остались до вечера без горячей воды и отопления

Коммунальная авария на Ботанике: десятки жителей остались до вечера без горячей воды и отопления

Из-за коммунальной аварии, которая произошла на Мунчештском шоссе, десятки жителей столичного сектора Ботаника остались до вечера без горячей воды и отопления. Об этом сообщил поставщик услуги.

В частности, отопление и горячая вода отключены по адресам:

  • ул. Каушень 1, 2а, 3;
  • ул. Мунчештское шоссе 162, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 238, 240, 242;
  • ул. Четатя Албэ 13, 15a, 15b, 15v, 20, 55;
  • ул. Диминеций 3, 51a, 51b, 51v;
  • ул. Минск 1,2;
  • ул. Пандурилор 2, 4,  14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
  • ул. Ашхабад 29, 41;
  • ул. Плаюлуй 17/1;
  • ул. Ханул Морий 42. 

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