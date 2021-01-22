Коммунальная авария на Ботанике: десятки жителей остались до вечера без горячей воды и отопления

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Из-за коммунальной аварии, которая произошла на Мунчештском шоссе, десятки жителей столичного сектора Ботаника остались до вечера без горячей воды и отопления. Об этом сообщил поставщик услуги.

В частности, отопление и горячая вода отключены по адресам:

ул. Каушень 1, 2а, 3;

ул. Мунчештское шоссе 162, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 238, 240, 242;

ул. Четатя Албэ 13, 15a, 15b, 15v, 20, 55;

ул. Диминеций 3, 51a, 51b, 51v;

ул. Минск 1,2;

ул. Пандурилор 2, 4, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

ул. Ашхабад 29, 41;

ул. Плаюлуй 17/1;

ул. Ханул Морий 42.

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