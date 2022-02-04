Коммуна Бэчой получит помощь для строительства детского сада

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В селе Брэила коммуны Бэчой будет построен новый детский сад. Примария Кишинёва объявила о выделении 6 млн 700 тыс. леев в качестве софинансирования на строительство этого учреждения.

По словам примара коммуны Бэчой Илие Ляху, необходимость в новом дошкольном учреждении возникла в связи с увеличением количества детей дошкольного возраста в этом населённом пункте, а также в связи с преждевременным износом нынешнего здания детского сада, передает moldpres.md.

Согласно информации, представленной примарией Кишинёва, в 2021 году Муниципальный совет выделил три миллиона леев софинансирования для коммуны Бэчой. Финансовые средства были направлены на ремонт подъездной дороги к этому населённому пункту. Примария столицы также распределила шесть новых автобусов для обеспечения перевозки пассажиров по маршруту Кишинёв – Бэчой и обратно.

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