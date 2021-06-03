Комиссия ВОЗ находится в России для изучения данных о “Спутнике V”

Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сейчас находится в России для изучения данных о российской вакцине “Спутник V” в рамках её сертификации, по итогам визита будет подготовлен отчёт. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

– С самого начала я нахожусь на связи с российским властями, поскольку перед нами стоит задача по одобрению вакцины. Прямо сейчас наши специалисты находятся в РФ, их миссия здесь будет завершена к 4 июня. Тогда будет готов отчет с рекомендациями, которые будут приняты к сведению, – сказал он.

Клюге подчеркнул, что в отношении сертификации “Спутника V” “основания для оптимизма точно есть”.

– И Европейское агентство лекарственных средств, и ВОЗ изучают вакцину, что само по себе является хорошим знаком, – добавил он.

Ханс Клюге также дал высокую оценку работе российских властей по обеспечению доступности сразу нескольких вакцин для населения страны.

– В РФ, и тут я должен отдать должное правительству и фармацевтической индустрии, сейчас доступны сразу несколько вакцин. Но надо, чтобы большая часть населения вакцинировалась. Таким образом, нам надо повышать долю привившихся граждан, – сказал он.

Российская вакцина “Спутник V” уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию препаратом. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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