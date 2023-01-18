Комиссия приступила к оценке кандидатов в члены ВСМ

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Комиссия по предварительному отбору объявила о начале процедуры оценки группы кандидатов, выдвинутых парламентом на должность членов Высшего совета магистратуры (ВСМ).

В числе 12 кандидатов в судьи, допущенных к участию в конкурсе решением парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, есть юристы-фрилансеры, адвокаты и представители гражданского общества и академической среды, которые пройдут процесс проверки финансовой и этической честности, чтобы получить право занимать должность постоянного члена ВСМ.

На первом этапе оценочная комиссия отправила кандидатам форму декларации об имуществе и личных интересах за последние 5 лет, которую необходимо заполнить, подписать в электронном виде и представить в секретариат комиссии в течение 7 дней с момента запроса. Непредставление деклараций в установленный срок является основанием для признания того, что кандидат не прошел оценку.

В последующем комиссия по предварительному отбору проведёт анализ доходов и имущества кандидатов и членов их семей на основе обширных исследований, имея прямой доступ к публичным и частным источникам данных, накапливая информацию от физических и юридических лиц, в том числе запрашивая у кандидатов дополнительные разъяснения. В то же время кандидаты, не являющиеся судьями, будут проверяться на соответствие критериям этической честности. После изучения накопленной информации кандидаты будут приглашены на общественные слушания, а процесс оценки завершится вынесением предварительной проверочной комиссией решений по каждому отдельному кандидату.

В соответствии с действующим законодательством результаты оценки будут отправлены комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету парламента, ответственной за организацию конкурса. Из числа кандидатов, не являющихся судьями, которые пройдут оценку предварительной комиссии, парламент назначит тремя пятыми голосов избранных депутатов шесть членов Высшего совета магистратуры. Таким образом, новый состав ВСМ будет состоять из шести судей, избираемых тайным голосованием на Генеральном собрании судей, и шести не судей, назначаемых парламентом, передаёт moldpres.md.

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