Комиссия по лекарственным средствам одобрила более 80 медикаментов, в том числе три от COVID-19

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Члены Комиссии по лекарствам Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям разрешили использование в Молдове 87 медикаментов, в том числе 36 новых.

По данным ведомства, среди первично разрешённых препаратов: молнафлю – для лечения COVID-19, ронапрев – для лечения COVID-19 у взрослых и подростков, ковифор – для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии, требующих кислородной терапии.

Среди препаратов повторной авторизации: овитрел – гормоны и модуляторы половой системы, серетид – адренергический в сочетании с кортикостероидами или другими препаратами, сингуляр – антагонисты лейкотриеновых рецепторов и гальвус – препараты, применяемые для лечения сахарного диабета.

В то же время Комиссия утвердила 97 пострегистрационных изменений для 307 лекарственных средств.

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