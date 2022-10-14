Комиссия по ЧС ввела правила для проводимых в Молдове протестов

Комиссия по ЧС ввела правила для проводимых в Молдове протестов

Так, в рабочие дни запрещается проведение митингов с перекрытием полос движения, транспортных артерий или путей доступа и эвакуации к общественным учреждениям. В выходные дни такие мероприятия могут длиться не более четырех часов. Соответствующее решение приняла накануне Комиссия по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения общественного порядка, доступа к свободному движению по дорогам страны, а также оперативного реагирования на ситуации, требующие экстренного вмешательства.

При этом, если во время проведения собрания некоторые участники нарушают общественный порядок, подстрекают к дискриминации или насилию, призывают к войне или агрессии или организуют массовые беспорядки, полиция может удалить их и без участия организатора в случае его бездействия.

При серьёзных нарушениях правоохранители могут потребовать от организатора прекратить собрание немедленно и без привлечения представителя органа местного публичного управления, передаёт moldpres.md.

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