Комиссия по ЧС утвердила новые решения

0

Земельный участок площадью 0,4 га передан из собственности “Moldsilva” в управление Таможенной службы с целью упорядочения дорожного движения и продолжения работ по восстановлению и модернизации таможенного поста “Скулень” на молдавско-румынской границе. Решение было принято на сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.

Работы по модернизации таможенного поста Скулень являются частью большого проекта по ремонту таможенных бюро “Албица-Леушень”, “Скулень-Скулень” и “Джурджулешть-Джурджулешть”, финансируемого правительством при поддержке Европейского союза.

Также распоряжением комиссии предусмотрено упрощение процедур закупки, проектирования, монтажа и подключения генераторов. Так, государственные органы будут направлять в Агентство государственных закупок отчёт и решение о присуждении контракта по результатам переговорной процедуры без публикации, аргументируя необходимость срочной закупки. Агентство госзакупок должно будет рассмотреть принятые документы в течение 24 часов с момента их получения.

Члены комиссии также приняли решение о выделении Министерству обороны 566,7 тыс. леев из Интервенционного фонда правительства на предоставление компенсации за работу, выполняемую в условиях повышенного риска для здоровья с 1 июля по 5 декабря 2022 года сотрудниками, прикомандированными к Единому центру управления кризисом, передаёт moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.