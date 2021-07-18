Комиссия по ЧС утвердила новые правила по контролю и борьбе с COVID-19

0

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова утвердила новые меры по контролю и борьбе с коронавирусом. Положения вступят в силу 19 июля.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты установит список стран с высоким или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19. Этот список будет обновляться каждые 7 дней.

Так, лица, въезжающие в Молдову и проведшие последние 14 дней в одной или нескольких странах из «зелёной» зоны, обязаны представить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведённый не позднее чем за 72 часа до въезда. В отсутствие теста граждане должны будут соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.

Подробнее с нововведениями можно ознакомиться в документе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.