Комиссия по ЧС утвердила новые меры по обеспечению энергетической безопасности и увеличению запасов природного газа

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Акционерное общество «Энергоком» закупит на основании рамочного контракта EFET (Европейская федерация поставщиков энергии), а акционерное общество «Молдовагаз» обеспечит поставку и продажу АО «Энергоком» 5 млн м3 природного газа по закупочной цене $1882,78/1000 м3. Его хранение будет обеспечивать ООО «Молдоватрансгаз». Соответствующее распоряжение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.

В условиях высокой волатильности региональных рынков природного газа АО «Энергоком» сможет продавать и покупать природный газ путём прямых переговоров или через товарные биржи на рынках стран, входящих в Энергетическое сообщество, по самым выгодным ценам. На увеличение уставного капитала предприятия будет выделено 200 млн леев за счет изменения сальдо денежных средств на счетах государственного бюджета.

В целях обеспечения необходимым топливом в холодный период года Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение, что АО «Термоэлектрика» путём прямых переговоров приобретет и подпишет договоры купли-продажи топлива на сумму до 190 тыс. тонн после предварительного согласования с правлением компании. Закупка, сделанная «Термоэлектрика», будет освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, акциза и таможенной пошлины на срок, не превышающий 31 мая 2023 года. Транспортировка приобретённого объема топлива будет в приоритетном порядке обеспечена компанией ГП «Железная дорога Молдовы» в пределах имеющегося парка цистерн и локомотивов.

При этом, согласно решению Комиссии по ЧС, до 1 мая 2023 года освобождается от уплаты акциза помещение под таможенный режим ввоза мазута, классифицируемого по нескольким тарифным позициям.

Агентство «Moldsilva» обеспечит продажу объёма заготовленных и/ или запасённых дров исключительно для бытовых потребителей, организаций, представляющих общественный интерес, а также аккредитованных поставщиков социальных услуг, которые уведомят Министерство труда и социальной защиты о приобретённых объемах в течение 3 дней с момента покупки.

Кроме того, члены комиссии приняли решение о выделении финансовых средств из интервенционного фонда правительства для покрытия расходов, связанных с управлением кризисом беженцев. Так, Министерство труда и социальной защиты получит 2424,5 тыс. леев на покрытие расходов по функционированию центров временного размещения беженцев, созданных госучреждениями центрального публичного управления, и 127,5 тыс. леев на центры временного размещения беженцев, созданных бюджетными учреждениями, подведомственных этому министерству.

В целях предоставления компенсации за работу, выполняемую в условиях повышенного риска для здоровья, по заявкам территориальных структур социальной помощи, непосредственно задействованных в процессе управления миграционными потоками и беженцами, будет распределено 367,1 тыс. леев. Органам местного публичного управления II уровня будет выделено 3273,7 тыс. леев, а I уровня – 608,8 тыс. леев.

Ещё одно положение, одобренное комиссией, касается гуманитарной помощи для Украины. Утверждено предоставление на безвозмездной основе в качестве международной помощи материальных благ от Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД на сумму свыше 5 млн леев.

Члены Комиссии по ЧС также приняли решение, что охота будет разрешена исключительно на открытых угодьях, в пределах утверждённых норм добычи на охотничий сезон 2022-2023 гг. Стрельба и ношение заряженного оружия будут запрещены на расстоянии менее 10 км от государственной границы с Украиной, а также на расстоянии менее 2 км от окраин муниципиев Кишинёв и Бельцы и 1 км от окраины любых других населённых пунктов. В период действия чрезвычайного положения иностранным гражданам запрещается ввоз в страну оружия и боеприпасов для участия в охоте.

Ещё одно решение касается юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей – сельхозпроизводителей. Они будут платить не позднее 25 ноября с.г. налог на недвижимость/ земельный налог, относящийся к существующей или приобретенной недвижимости/ земельным участкам до 25 сентября 2022 года, сообщает moldpres.md.

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