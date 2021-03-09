Комиссия по ЧС призывает общепиты к соблюдению эпидемиологических мер. В противном случае их деятельность может быть приостановлена

0

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью призывает заведения общественного питания соблюдать все принятые эпидемиологические меры. В противном случае их деятельность может быть приостановлена. Об этом НЧКОЗ сообщила по результатам проверок, проведённых с 1 по 8 марта.

Так, сотрудники Генерального инспектората полиции проверили 265 ночных клубов. По результатам выявленных нарушений было составлено 247 протоколов в отношении посетителей, 2 протокола в отношении администраторов и 4 – в отношении персонала.

Стоит напомнить, что деятельность ночных клубов в Молдове запрещена. Нарушителям грозит штраф в размере от 2000 до 5000 леев (физические лица), а юридические рискуют заплатить от 10000 до 35000 леев. В случае повторного нарушения штраф для посетителей может составить до 25 тысяч леев, а для администраторов – до 75 тысяч леев.

НЧКОЗ сожалеет о несоблюдении эпидемиологических мер как гражданами, так и владельцами данных заведений, и предупреждает о возможности рассмотрения более жёстких мер в отношении ресторанов и ночных клубов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.