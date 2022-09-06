Комиссия по ЧС приняла ряд новых решений

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На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы были внесены изменения в механизм отпуска дров населению. Точнее, был увеличен лимит продажи дров на домохозяйство с 3 до 5 кубометров, их можно приобрести двумя частями.

Члены комиссии также решили, что временные удостоверения личности, запрашиваемые через дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Молдова, будут выдаваться без оплаты консульских сборов и сопутствующих расходов.

В контексте временной либерализации автомобильных грузоперевозок между Республикой Молдова и Европейским союзом неиспользованные разрешения на международные автомобильные перевозки, выданные с 01.04.2022 по 30.06.2022, смогут быть возвращены перевозчиками без применения наказания.

Кроме того, срок действия экологического разрешения на управление отходами и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу из стационарных источников, выданных «Молдавскому металлургическому заводу», был продлён до 30 сентября 2022 года.

Члены комиссии так же отменили некоторые положения распоряжения от 18 мая 2022 года, согласно которым НДС при экспорте и реэкспорте дезодорированного подсолнечного масла, в том числе из Свободной экономической зоны и Международного свободного порта «Джурджулешты», будет производиться без права вычета, сообщает moldpres.md.

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