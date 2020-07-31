Комиссия по ЧС приняла решение выделить средства на возмещение ущерба, причиненного стихией населенным пунктам и домохозяйствам

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Сегодня в правительстве состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Иона Кику. Члены комиссии рассмотрели ряд запросов из населенных пунктов, серьезно пострадавших от стихийных бедствий. Так, было решено выделить необходимые финансовые средства для восстановления дорог в Мисовке, Костешть и Хорешть Яловенского района, а также более 70 тысяч леев на ремонт отдельных домов нескольких жителей района Штефан-Водэ. Здания были повреждены в результате проливных дождей с градом в начале июля.

В то же время для ликвидации последствий пожара в здании инспектората полиции в городе Резина было решено выделить миллион леев. Ион Кику отметил, что сейчас приоритетом является покрытие ущерба, нанесенного отдельным личным хозяйствам и дорожной инфраструктуре неблагоприятными погодными явлениями, однако правительство интенсивно работает и в сельскохозяйственном сегменте.

– Наибольшее количество обращений приходится на долю сельского хозяйства. Сегодня мы доработаем Положение о распределении 200 миллионов леев, выделенных правительством на эти цели. Прошу своих коллег из ответственных учреждений, чтобы выплаты пострадавшим экономическим агентам были сделаны как можно скорее, – отметил премьер.

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