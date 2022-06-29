Комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила новые решения

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В ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы было принято решение выделить из Государственного интервенционного фонда финансовые средства для управления кризисом беженцев из Украины.

Так, около 1,08 млн леев было распределено среди сотрудников территориальных структур социальной помощи, непосредственно вовлечённых в процесс управления миграционным потоком беженцев в течение апреля-июня 2022 г. Еще 3,5 млн леев будут распределены администрациям местного управления II и II уровней и около 1,2 млн – I уровня, на содержание центров размещения беженцев. На эти же цели Министерству труда и социальной защиты будет выделено около 2,6 млн леев, а Министерству культуры – еще 296,1 тыс. леев.

В связи с прекращением основной деятельности центра размещения беженцев на Moldexpo и отсутствием источников дохода члены Комиссии обязали Министерство труда и социальной защиты покрыть расходы на заработную плату сотрудников, занимающихся управлением центра.

В целях обеспечения Молдовы нефтепродуктами члены Чрезвычайной комиссии приняли решение о расширении списка таможенных пунктов, позволяющих осуществлять ввоз нефтепродуктов автомобильным транспортом. Таким образом, он также будет разрешен через пункты пропуска молдавско-румынской государственной границы Джурджулешть-Галац, Кагул-Оанча и Скулень-Скулень. При ввозе нефтепродуктов, происходящих из стран-членов ЕС, отбор проб инспекционным органом не требуется в случае предъявления декларации о соответствии и акта проверки, выданного лабораторией, аккредитованной в Европейском союзе.

Также среди принятых решений – создание временного механизма для регулирования торгово-экономических отношений, осуществляемых экономическими агентами из приднестровского региона. В связи с этим финансовые средства, аккумулированные Кучурганской ТЭЦ (МГРЭС) от платежей за электроэнергию, потреблённую пользователями на правом берегу Днестра, могут быть использованы хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова на приобретение товаров, предназначенных для жителей приднестровского региона. За реализацией этого временного механизма будет следить межведомственная рабочая группа, координируемая вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции.

В то же время срок действия экологического разрешения на обращение с отходами и разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу из стационарных источников, выданных Молдавскому металлургическому заводу, был продлён до 31 августа 2022 года, сообщает moldpres.md.

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