Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия постановила выделить 2,5 млн леев для устранения последствий разгула стихии

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, на сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв было принято решение выделить из резервного фонда муниципия 2,5 млн леев.

Кроме того, в приоритетном порядке будет обеспечен доступ во дворы многоквартирных домов, в детские сады, школы и социальные учреждения, будут ликвидированы упавшие кабели и столбы, устранены последствия наводнения, включая работы в подвалах и на крышах.

Также будет создан специальный график работ для муниципальных служб, сверхурочные работы будут оплачены. Будет оценён ущерб, включая здания, где повреждены крыши и затоплены подвалы.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия обратится с просьбой к Министерству внутренних дел предоставить группу карабинеров для обеспечения безопасности в общественных местах до тех пор, пока не будут очищены все зоны, представляющие опасность.

Установлен трёхдневный срок для ликвидации последствий.

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