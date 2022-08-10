Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия постановила выделить 2,5 млн леев для устранения последствий разгула стихии

Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия постановила выделить 2,5 млн леев для устранения последствий разгула стихии

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, на сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв было принято решение выделить из резервного фонда муниципия 2,5 млн леев.

Кроме того, в приоритетном порядке будет обеспечен доступ во дворы многоквартирных домов, в детские сады, школы и социальные учреждения, будут ликвидированы упавшие кабели и столбы, устранены последствия наводнения, включая работы в подвалах и на крышах.

Также будет создан специальный график работ для муниципальных служб, сверхурочные работы будут оплачены. Будет оценён ущерб, включая здания, где повреждены крыши и затоплены подвалы.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия обратится с просьбой к Министерству внутренних дел предоставить группу карабинеров для обеспечения безопасности в общественных местах до тех пор, пока не будут очищены все зоны, представляющие опасность.

Установлен трёхдневный срок для ликвидации последствий.

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