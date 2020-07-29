“Комбо” в столице: дорогу не поделили три автомобиля (ФОТО)

“Комбо” в столице: дорогу не поделили три автомобиля (ФОТО)

В столице произошло цепное ДТП с участием трёх автомобилей. Инцидент случился сегодня утром на пересечении улиц Гренобле и Георге Асаки. 

По данным полиции, на дороге столкнулись автомобиль марки Volkswagen, за рулём которого находилась 39-летняя женщина, Ford, которым управлял 53-летний водитель, и Opel 50-летней женщины. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, передаёт protv.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному водителю грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.

Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

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