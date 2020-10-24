“Комбо” в Магдачештах: дорогу не поделили три автомобиля

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По данным полиции, ДТП произошло сегодня на трассе Кишинёв-Бельцы.

Прибывшие на место аварии правоохранители установили, что 55-летний водитель автомобиля Mercedes нарушил дистанцию и превысил скорость, в результате чего врезался сзади в машину Toyota, которой управлял 20-летний молодой человек. После столкновения Toyota врезалась в третий автомобиль марки Honda. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, передаёт protv.md.

Было установлено, что все водители находились в трезвом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются.

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