“Комбо” в Магдачештах: дорогу не поделили три автомобиля

“Комбо” в Магдачештах: дорогу не поделили три автомобиля

По данным полиции, ДТП произошло сегодня на трассе Кишинёв-Бельцы. 

Прибывшие на место аварии правоохранители установили, что 55-летний водитель автомобиля Mercedes нарушил дистанцию и превысил скорость, в результате чего врезался сзади в машину Toyota, которой управлял 20-летний молодой человек. После столкновения Toyota врезалась в третий автомобиль марки Honda. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, передаёт protv.md.

Было установлено, что все водители находились в трезвом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md