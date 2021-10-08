Командировки Майи Санду обошлись гражданам в полмиллиона леев

Командировки Майи Санду обошлись гражданам в полмиллиона леев

Почти полмиллиона леев потратила Санду на заграничные поездки. Согласно данным, представленным на сайте președinte.md, Санду совершила 10 заграничных визитов, которые обошлись бюджету в 455900 леев.  

Самой дорогой выдалась поездка в США, где Санду выступила в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН. Визит стоил 78600 леев. Примечательно, что главы многих государств предпочли онлайн-участие в мероприятии, но не молдавский президент.

Во время предвыборной кампании летом этого года Санду посетила Германию, Италию и Польшу, где провела не только официальные встречи, но и пообщалась с представителями молдавской диаспоры в этих странах. Суммарно поездки стоили 150700 леев.

На последний визит главы государства в Украину официально потратили 23700 леев, хотя эксперты говорят, что реальная сумма на порядок больше. После антироссийского выпада, сделанного президентом во время этой поездки, отношения между Кишинёвом и Москвой существенно охладели.

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